I august kontraherte den danske shippinggiganten Mærsk åtte nye containerskip som skulle gå på metanol fra det koreanske verftet Hyundai Mipo Dockyard med en stykkpris på 1,1 milliarder danske kroner, totalt 9 milliarder for alle åtte.

Nå har rederiet besluttet å benytte seg av opsjonen, og bestiller ytterligere fire skip, bekrefter Maersk overfor bransjenettstedet ShippingWatch. Dermed har Mærsk hele 12 skip som skal seile på blant annet grønn metanol under bestilling, det første skipet skal overlever tidlig i 2024. Skipene skal ha en kapasitet på 16.000 TEU, og ha en såkalt «dual fuel»-løsning som gjør at de kan seile både på «grønn» metanol og konvensjonelt drivstoff.

Bare de åtte skipene i den originale ordren har et behov for 360.000 tonn grønn metanol i året for å kunne operere klimanøytralt.



Tilbake i 2018 kunngjorde shippingkjempen at den skulle være klimanøytral innen 2050. Forsker Anders Valland i Sintef Ocean påpekte til Finansavisen i romjulen at metanol og metan er enklere å hanskes med enn eksempelvis ammoniakk som drivstoff i skipsfarten.

Drivstoffavtaler i første halvår

Da bestillingen ble lagt inn i fjor sommer vedgikk Henriette Thygesen, flåte- og strategisk markedsføringssjef i Mærsk at bunkringsanlegg til skipene ville bli en utfordring. I begynnelsen av desember ga imidlertid Thygesens kollega Morten Bo Christiansen, leder for dekarbornisering på land, uttrykk for at han var optimistisk, selv om de hadde det travelt.

«For å ha drivstoffet klart må vi signere avtaler i løpet av første halvår 2022. Vi er i dialog med flere mulige samarbeidspartnere, og for å skaffe nødvendige volumer må vi etablere flere partnerskap. Vi har signert konfidensialitetsavtaler med alle, så vi kan ikke si mer nå, » sa Christiansen til ShippingWatch i desember.

I tredje kvartal omsatte Mærsk for rekordsterke 16,6 milliarder dollar, hvor containersegmentet alene bidro med 13,1 milliarder dollar. I et brennhett marked for containerfrakt måtte Mærsk oppjustere guidingen for året flere ganger i løpet av 2021, for fjoråret venter Mærsk et underliggende EBITDA-resultat på 22-23 milliarder dollar. Fasiten for fjoråret legges frem 9. februar.