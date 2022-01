Ernst Meyer blir ny konsernsjef i Torvald Klaveness

Ernst Meyer overtar stillingen som konsernsjef i Torvald Klaveness etter Lasse Kristoffersen, skriver konsernet i en pressemelding fredag.

I slutten av november ble det kjent at Lasse Kristoffersen forlater Klaveness-systemet for å bli sjef for Wallenius Wilhelmsen

Meyer er i dag driftsdirektør i konsernet, i tillegg til å lede Klaveness Ship Mangagement, han inntar konsernsjefrollen fra 1. april.

Før Meyer kom til Klaveness i 2019 hadde han 20 år bak seg i DNV.