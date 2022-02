Norne Securities anbefaler to aksjer

-

Mandag hever Norne Securities kursmålet på Stolt-Nielsen-aksjen fra 170 til 185 kroner mens kursmålet på Odfjell økes fra 40 til 45 kroner. Begge aksjene får en kjøpsanbefaling.

«Stolt-Nielsen leverte sterke tall for fjerde kvartal, hvor resultatene fra Tank Containers og Stolt Sea Farm slo våre estimater, mens andre segmenter rapporterte omtrent i tråd med forventningene. Før rapporten uttalte vi at en gjentakelse av tredjekvartalsresultatet ville være en prestasjon, og vi kan trygt si at dette målet ble nådd», skriver analytiker Mindaugas Cekanavicius i en oppdatering.

Før skatt satt Stolt-Nielsen igjen med 43,2 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 16,5 millioner dollar på samme tid i 2020. I samme periode fikk Odfjell et resultat før skatt på 35,3 millioner dollar, opp fra 17,8 millioner dollar året før.

«Vi er ikke er fornøyd med å rapportere negative resultater for året som helhet, men ser positivt på den raske forbedringen vi registrerte i fjerde kvartal. Dette er en indikator på sterke underliggende drivere i vårt marked», uttalte Odfjell-sjef Kristian Mørch i forbindelse med kvartalstallene.

Mandag omsettes Stolt-Nielsen-aksjen for 158,20 kroner, ned 1,7 prosent, mens Odfjell-aksjen omsettes for 36,30 kroner, uforandret fra fredag.