Monsterresultat fra Flex LNG

LNG-markedet var brennhett i oktober og november i fjor med rater helt oppe i voldsomme 300.000 dollar dagen i spotmarkedet i midten av november. Flex LNG hadde en spoteksponering på 30 prosent i kvartalet med et skip i spotmarkedet og tre skip på indeks, Resten av flåten på ni skip gikk på langsiktige kontrakter der inntjeningen var svært god, men ikke på nivå med inntjeningen som ble oppnådd i spotmarkedet. Rederiets kostnader er primært faste og består av dirftskostnader på skipene og kapitalkostnader og Flex har cash-break-even-nivåer på skipene på rundt 45.000 dollar dagen.

Flex LNG endte dermed opp med en omsetning på 114,6 millioner dollar og et resultat på bunnlinjen på 69,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2021. I tredje kvartal i fjor omsette rederiet for 81,8 millioner dollar og fikk et overskudd på 32,8 millioner dollar.

Nedtur i 2022

Rederiet har imidlertid på ingen måte tatt med seg LNG-festen inn i 20222. Nedturen begynte allerede i desember i fjor og i år har markedet tidvis vært elendig. Inntjeningen har imidlertid i noen grad hentet seg inn igjen og spotinntjeningen ligger nå på nivåer rundt Flex LNGs cash-break-even-nivåer.

Etter et knallsterkt fjorår på Oslo Børs har Flex LNG fått juling på børsen så langt i 2021. I løpet av den seneste måneden har aksjen falt dra 2020 til 180 kroner og LNG-rederiet prises nå til 9,7 milliarder kroner.