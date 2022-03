Selger med gevinst på 87 millioner

Golden Ocean Group har solgt tre av sine eldste panamax-fartøyer og venter å bokføre en gevinst på cirka 9,6 millioner dollar fra salgene, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer cirka 87 millioner kroner.

Det er «Golden Empress», «Golden Enterprise» og «Golden Endeavour» som selges. John Fredriksens tørrlastrederi fikk fartøyene levert i 2010 og 2011, og selger dem nå for tilsammen 52,0 millioner dollar – drøyt 470 millioner kroner.

Netto kontantproveny fra salget oppgis til cirka 30,7 millioner dollar.

Fartøyene ventes å bli levert til sine nye eiere i andre kvartal. Proveny og gevinst vil også bli bokført i denne perioden.

Syv nye skip på vei

Totalt har Golden Ocean Group nå solgt syv eldre panamax-fartøyer de seneste 15 månedene, til et samlet kontantproveny på rundt 60 millioner dollar. Dette vil utgjøre størstedelen av finansene som trengs for rederiets syv nye kamsarmax-fartøyer, som ventes å bli levert fra midten av neste år. De er nå under bygging i Kina.

«Vi selger på en tid der annenhåndsprisene er de høyeste på ti år. Salget av de tre fartøyene sikrer vår utbyttekapasitet samtidig som vi reduserer flåtens gjennomsnittsalder og karbonavtrykk», sier Ulrik Andersen, adm. direktør i Golden Ocean Management, i meldingen.