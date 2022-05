Ser 40 prosent oppside: – Toppvalg i sektoren

Håvard Lie i Danske Bank Markets høyner kursmålet på John Fredriksens Frontline til 115 kroner pr. aksje, fra tidligere 100 kroner. Det gir en oppside på tett oppunder 40 prosent fra kursen i dag på 82,85 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas.

– Tankmarkedet er posisjonert for en strukturell opptur og Frontline anses som et toppvalg i sektoren, sier Lie i rapporten, ifølge TDN Direkt.

I andrekvartalsrapporten venter Danske-analytikeren at Frontline vil presentere solide utsikter for inntjening. Kursmålet tilsvarer 1,25 ganger meglerhusets ett års fremtidig NAV.

I starten av april ble det klart at Frontline skal fusjonere med gigant Euronav . Det ga et skred av nye analyser fra både Pareto og DNB Markets like etter nyheten, samt Anders Karlsen i Kepler Cheuvreux som mandag hevet kursmålet til hele 151 kroner.

Det impliserer en oppside på hele 90 prosent.

– Markedet bedrer seg, og det vil også påvirke verdien på skipene. Med en høy gearing vil det gi god uttelling for Frontline, sa Karlsen til Finansavisen.