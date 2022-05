Sterke tall fra BW LPG

I første kvartal i fjor var det bonanza i LPG-markedet. Ratene var oppe i over 100.000 dollar dagen og LPG-rederiene tjente rått med penger. I år har imidlertid markedet vært langt svakere og i begynnelsen av mars falt ratene helt ned i 13.000 dollar dagen.

I første kvartal oppnådde BW LPG likevel en snittinntjening på 36.900 dollar dagen for rederiets flåte på 39 VLGC-skip. Resultatet på bunnlinjen endte på 58,5 millioner dollar, sammenlignet med 71,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet var også svakere enn i fjerde kvartal i fjor da LPG-rederiet satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 62,9 millioner dollar.

LPG-markedet har tatt seg kraftig opp de seneste månedene og ratene er nå opp i rundt 46.000 dollar dagen.

Børsopptur

BW LPG og konkurrenten Avance Gas har gått kraftig opp på børsen den seneste uken og hovedårsaken er sannsynligvis at analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto nylig var ut med en svært så positiv analyse på de to rederiene. Han oppgraderte Avance fra hold til kjøp og høynet kursmålet fra 40 til 61 kroner. BW LPG-kursmålet ble sendt opp fra 60 til 87 kroner.

– LPG-sektoren har hengt etter de andre shipping-sektorene, og det skyldes i hovedsak at markedet er engstelig for den store ordreboken av nye skip neste år. Det skal man være, men samtidig er det en rekke faktorer som tyder på at inneværende år kan bli ganske bra, var konklusjonen fra Haavaldsen.

BW LPG-aksjen har i løpet av den seneste uken steget med 11 prosent fra 60,4 til 67 kroner. Siden årsskiftet er aksjen opp pene 34 prosent, mens den er ned 7,5 prosent i løpet av de seneste 12 månedene.