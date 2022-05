Overskudd for Frontline

Det var kriserater i stortankmarkedet gjennom hele 2021 og starten på 2022 har også vært blytung. Ifølge skipsmeglerhuset Clarksons Platou ligger snittinntjeningen i spotmarkedet for en VLCC på fattige 1.600 dollar så langt i 2022. Frontline har som vanlig klart seg langt bedre enn markedet og rederiet 23 VLCC-er oppnådde snittrater i første kvartal på 15.700 dollar dagen.

Knallsterkt produkttankmarked

For Frontlines 29 suezmax-ere og i enda større grad for rederiets 20 LR2-skip har markedet vært langt sterke i første kvartal. Suezmax-ene oppnådde snittrater på 16.900 dollar dagen i første kvartal, mens snittratene for LR2 endte på 19.00 dollar dagen. I spotmarkedet er LR2-ratene nå oppe i over 70.000 dollar dagen.

I det foregående kvartalet var ratene henholdsvis 16.500 dollar, 14.200 dollar og 13.900 dollar. Rederiets cash break even er tidligere rapportert til rundt 22.000 dollar pr. dag for VLCC-ene.

– Frontline leverer sterkere tall i første kvartalstall for både suezmax og LR2. VLCC var marginalt svakere da situasjonen rund europeisk olje- og produktimport først og fremst har slått ut på de mindre segmentene, sier adm. direktør Lars Barstad i Frontline Management.

Store ekstraordinære inntekter

Tirsdag morgen fremla rederiet et resultat på bunnlinjen på 31,1 millioner dollar sammenlignet med resultat på 28,9 millioner dollar i første kvartal i fjor og 19,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2021. I fjerde kvartal i fjor ble resultatet trukket i været av ekstraordinære inntekter, blant annet en tilbakebetaling fra det gjensidige forsikringsselskapet Den Norske Krigsforsikring for Skib på 13,4 millioner dollar. Justert for denne og noen andre poster ble tapet i fjerde kvartal i fjor på 4,8 millioner dollar.

I første kvartal 2022 ble resultatet også dratt i være at ekstraordinære inntekter. Frontline har blant annet bokført en gevinst på derivater på 24,9 millioner dollar. Justert for ekstraordinære poster fikk tankrederiet et resultat på minus 1,6 millioner dollar i kvartalet.