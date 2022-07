DNB Markets anbefaler Western Bulk

DNB Markets oppgraderer sin anbefaling på Western Bulk Chartering fra hold til kjøp, og hever samtidig kursmålet fra 52 til 60 kroner.

Meglerhuset venter, gitt guidingen for første halvår og selskapets utbyttepolitikk, et utbytte på 4,3 kroner pr. aksje for andre kvartal, ifølge TDN Direkt. DNB Markets mener utbyttets størrelse illustrerer selskapets evne til å skape betydelig aksjonæravkastning.

Størrelsen på utbyttet for andre kvartal vil annonseres i forbindelse med halvårstallene som legges frem 15. august.

Gode tider

Etter å ha levert et rekordhøyt resultat etter skatt på 81 millioner dollar for hele 2021, fortsetter de gode tidene for Western Bulk. I midten av juni meldte tørrlastrederiet at det venter et resultat etter skatt på mellom 37 og 40 millioner dollar i første halvår. Ifølge rederiet vil det være deres beste resultat i perioden noensinne.

«Det har vært en eksepsjonelt god start på året, og selskapet har dratt nytte av strategiske initiativer og den smidige tilnærmingen til markedsvolatilitet,» skrev Western Bulk i sin markedsoppdatering i juni.

Christen Sveaas er, gjennom selskapet Kistefos Equity Holding, største aksjonær i Western Bulk med en eierandel på 68,09 prosent. Han har også en eierandel på 0,59 prosent gjennom Kistefos Investment.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 47,80 kroner, opp 2,8 prosent, noe som verdsetter selskapet til 1,6 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen gått opp over 57 prosent.