Satser 2,2 milliarder på flere nye tankskip

SFL Corporation, John Fredriksens skipseiende selskap, kjøper fire moderne suezmax-tankere for tilsammen 222,5 millioner dollar, opplyses det i en melding. Det tilsvarer cirka 2,2 milliarder kroner.

Skipene er bygget i 2015 og 2020 og er alle utstyrt med scrubbere. De ventes å bli levert mellom august og oktober.

Parallelt med kjøpene har SFL sikret seksårige avtaler for de nye skipene med et Koch Industries-datterselskap. SFL venter at disse vil tilføre cirka 250 millioner dollar.

Koch-selskapet vil ha anledning til å terminere avtalene etter tre år, mot et termineringsgebyr. Det finnes også opsjon for salg av ett eller flere av fartøyene fra år fire i avtalen.

– Vi er glade for å styrke vår tilstedeværelse i tankmarkedet ytterligere, på det vi mener er et attraktivt punkt i syklusen med historisk lav ordrebok i segmentet, sier adm. direktør Ole B. Hjertaker i driftsselskapet SFL Management i meldingen.

SFL Corporation ventes å legge frem andrekvartalstall senere onsdag.