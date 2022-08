Clarksons Platou kutter kursmålet etter dårlige nyheter

Tirsdag ettermiddag presenterte Wallenius Wilhelmsen sine kvartalstall, noe som endte med at aksjen falt hele 15,6 prosent til 64,10 kroner i løpet av onsdagens handel.

Nå velger Clarksons Platou Securities å kutte kursmålet på aksjen fra 85 til 80 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes. Dersom det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 25 prosent.

Potensiell nedsiderisiko

«Selskapet tror at overbelastning i havner utgjør rundt 10 prosent, noe som utgjør en større andel enn forventet og indikerer en potensiell nedsiderisiko for markedet fremover», skriver Clarksons i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset tror likevel at Wallenius Wilhelmsen kan oppnå et resultat på 10 kroner pr. aksje i 2022, og at det derfor kan annonseres et utbytte på 5 kroner pr. aksje.

I andre kvartal 2022 hadde bilskipsrederiet inntekter på 1,19 milliarder dollar og fikk et resultat før skatt på 130 millioner. Det var segmentene for shipping og offentlige tjenester som løftet inntektene i andre kvartal, mens logistikksegmentet tynget. Rederiet meldte samtidig at det har sikret 800 millioner dollar i nye, bærekraftstilknyttede lån med sikring i 20 skip.