Historisk halvår for containerskip

Ikke et eneste containerskip ble sendt til skraping i første halvår i år. Det er første gang noensinne at markedet for skraping ikke mottar et eneste skip av denne typen i løpet av et halvår, melder Maritime Danmark og viser til nye tall fra Clarksons.

Ifølge bransjenettstedet er kun tre mindre feederskip blitt sendt til skraping de seneste 12 månedene.

De historisk høye containerratene nevnes som en årsak til utviklingen.

Mer enn halvert

Også generelt innen shipping er det svært lav skrapeaktivitet i år, relativt sett.

Aktiviteten var i første halvår ned 34 prosent fra samme periode i fjor. Sammenlignet med årene 2010–2019 var den 59 prosent lavere.

Tilsammen ble 205 skip sendt til skraping i første halvår. Disse hadde en samlet tonnasje på 4,9 millioner bruttotonn. Tankskip sto for 53 prosent, ifølge bransjenettstedet.