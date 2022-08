Solid inntjening for Flex LNG

Flex LNG fikk et resultat på bunnlinjen på 44 millioner dollar i 2. kvartal. Det er en god del svakere enn i første kvartal da overskuddet summerte seg opp til 55,8 millioner dollar. I 1. kvartal ble resultatet dratt kraftig i været en en gevinst på derivater på hele 31,9 millioner dollar, mens derivatgevinstene i 2. kvartal endte på 14 millioner dollar.

I 2021 leverte Flex LNG rederiet beste resultat noensinne. Kort tid før fremeleggelsen av 4. kvartalsresultatet ble inntektsguidingen tatt opp fra 85 til 100 millioner dollar, mens Flex endte opp med å seile inn 115 millioner dollar, mens resultatet endte på rekordhøye 69 millioner dollar.

Opptur på sensommeren

Fraktmarkedet for LNG har vært labert gjennom store deler av sommeren, men markedet har tatt seg opp de seneste ukene. Tidligere denne måneden ble det sluttet et stort LNG-skip fra USA til Asia til en rate helt oppe i 150.000 dollar dagen.

Hovedårsakene til at fraktmarkedet i LNG skjøt fart igjen i midten av august var at den amerikanske eksportterminalen Freeport da var ventet å være tilbake i drift igjen i oktober, samt at de asiatiske kjøperne begynner å sikre seg vinterlaster, som vil føre til lengre seilingsdistanser og dermed færre skip tilgjengelig. Nå er det imidlertid sannsynlig at åpningen av Freeport blir utsatt til november. Det betyr sannsynligvis at markedet kommer til å svekke seg noe de nærmeste ukene.

Børsoppturen fortsetter

Flex LNG har nå 13 skip i flåten og selskapet har tatt ned spoteksponeringen til et minimum. Neste år er selskapet kun eksponert med et skip på indeks, mens den resterende delen av flåten går på lange og høyst profitable kontrakter.

Flex LNG har gått som en kule på børsen de seneste to årene. I fjor steg aksjen med voldsomme 160 prosent, mens aksjen så langt i år er opp rundt 75 prosent.

Saken oppdateres