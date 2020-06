Kraftig fall i sjømatsektoren

Etter nyheten om at supermarkeder i Beijing fjerner laks fra butikkhyllene etter coronafunn på et skjærebrett faller sjømatsektoren kraftig på Oslo Børs, melder TDN Direkt.

Norsk Sjømatråd i Kina var raskt ute å rapporterte om kanselleringer av ordre av fersk laks til markedet, ifølge fiskeriutsending i Norsk Sjømatråd i Kina, Victoria Braathen, til NRK mandag.

Flere kilder melder også om at restauranter fjerner lakseprodukter fra menyene.

Chile, Norge og Færøyene står for 70 prosent av import av laks til Kina, mens resten kommer fra Canada, Australia og Skottland, ifølge GT.

Flere selskaper merker konsekvensene og selskapene med størst nedgang er:

SalMar, ned 5,61 prosent

Mowi, ned 5,20 prosent

Lerøy Seafood Group, ned 4,39 prosent

Norway Royal Salmon, ned 3,96 prosent

Analytikere er bekymret

Christopher Robin Vinter, sjømatanalytiker i Sparebank1 Markets peker på at norsk eksport av laks til Kina er på rundt 2,5 prosent av det totale volumet så langt i 2020.

– Tar man med Hongkong og Vietnam er man oppe i tre prosent. Etterspørselsbortfallet ved at Kina slutter å importere norsk laks er derfor begrenset, men så klart vesentlig, sier han til TDN Direkt.

Carnegie skriver i en kommentar at den importerte laksen i Xinfadi Food Market er distribuert gjennom Jinshenhai, hvor det er kjent at rundt 80 prosent av selgerne distribuerer norsk laks, melder TDN Direkt.

"Den foreløpige genomstudien av utbruddet viser at den stammer fra Europa, noe som forklarer hvorfor den importerte laksen blir pekt ut som hovedmistenkt. Som et resultat jobber den chilenske industrien og offisielle myndigheter med å gjenåpne handelsstrømmen med laks mellom de to landene", står det i kommentaren.