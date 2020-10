Emisjon i SalMar-datter overtegnet

Tidligere i dag ble det kjent at SalMar-datter Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax) har hyret inn DNB Markets, Arctic Securities og Arion Banki som tilretteleggere til å rådgi på og utføre en mulig privat plassering på opptil drøye fem millioner aksjer i tilknytning til introduksjonen på Merkur Market.

Dette fordeler seg med opptil drøye 3,75 millioner nye aksjer (i et såkalt primærtilbud) for å hente brutto opptil rundt 432 millioner kroner, mens eksisterende aksjonærer vil selge opptil 1,28 millioner aksjer for rundt 147 millioner kroner.

SalMar har ifølge en børsmelding tirsdag formiddag blitt informert av tilretteleggerne om at transaksjonen er overtegnet.

Ifølge meldingen sendt ut i morges planlegges transaksjonen utført til kurs 115 kroner, noe som verdsetter egenkapitalen i Icelandic Salmon før den private plasseringen til rundt 3,06 milliarder kroner, basert på at 26,6 millioner aksjer er utstedt i Icelandic Salmon.

Les mer her.