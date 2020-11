Islandske Ice Fish Farm fikk i tredje kvartal et driftsresultat før biomassejusteringer på 9,2 millioner kroner, mot minus 17,0 millioner i tredje kvartal i fjor.

Inntektene i perioden beløp seg til 50,9 millioner, opp fra 8,0 millioner for ett år siden, da slaktevolumene kun omfattet røye, og ingen laks. Slaktevolumene i tredje kvartal i år endte på 800 tonn, inkludert 105 tonn røye.

Biomassejusteringer utgjorde pluss 1,5 millioner kroner, som gir et ordinært driftsoverskudd for Ice Fish Farm på 10,7 millioner kroner.

Biomassejusteringene utgjorde imidlertid pluss 34,4 millioner for et år siden, noe som da ga et driftsoverskudd på 17,4 millioner.

Driftsresultat pr. kilo var 11,48 kroner.

Selskapet venter nå lavere samlede slaktevolumer i 2020 enn det som tidligere er estimert. Prognosen er nå 3.500 tonn laks, mens forrige estimat var på 4.350 tonn. Neste års estimat derimot, er løftet fra 8.300 tonn til 8.700 tonn. 2022-estimatet er på 15.500 tonn. Selskapet viser til at veksten har vært noe svakere enn ventet, og at det har vært mindre smolt enn ventet.

Ice Fish Farm (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 50,9 8,0 Driftsresultat 10,7 17,4 Resultat før skatt 4,7 15,6 Resultat etter skatt 3,6 8,9

Selskapet, som ble etablert i mars i år og debuterte på Merkur Market i begynnelsen av juni, eier 100 prosent i islandske Fiskeldi Austfjarða. Største aksjonær i Ice Fish Farm er Midt-Norsk Havbruk, som inngår i NTS-konsernet , som selv har lagt frem kvartalstall torsdag.