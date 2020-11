TAP: Nova Austral, her ved styreleder Yngve Myhre, gikk solid i minus for tredje kvartal.

Det chilenske oppdrettsselskapet Nova Austral, med tidligere SalMar-sjef Yngve Myhre som styreleder, endte kraftig i underskudd for årets tredje kvartal.

Nova endte med underskudd på 24,8 millioner dollar, ned fra et overskudd på 0,9 millioner dollar for tredje kvartal i fjor. Dog kan selskapet vise til en topplinjeøkning til 39,7 millioner dollar i inntekter, fra 31,5 millioner dollar for tilsvarende kvartal i fjor.

Kombinasjonen av skyhøy dødelighet, bevisst feilrapportering, bøter, rettssaker og coronavirus har tidligere skapt store utfordringer for selskapet , som i fjor sommer fikk en bot for feilrapportering av dødelighetstall. Dette er andre kvartal på rad, der selskapet har gått solid i minus.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at de venter å styre selskapet gjennom de pågående undersøkelsene av selskapets virksomhet. Videre opplyser selskapet at både Altor og Bain Capital forblir engasjerte aksjonærer.