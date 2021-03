Innsidere vil bli med på børsnoteringen

NTS-datter Frøy besluttet torsdag å lansere børsnoteringen. Nå vil flere innsidere bli med i emisjonen, opplyses det i en melding.

Amble Investment AS, som kontrolleres av styremedlem i NTS Odd R. Øie og varamedlemmer Kari Øie Nilsen og Vidar Øie Nilsen, har tegnet seg for 20 millioner kroner.

NTS-sjef og styremedlem i Frøy, Harry Bøe, har gjennom Skipsinvest AS tegnet seg for 15 millioner, mens styreleder i NTS, Nils Martin Williksen, har tegnet seg for 2 millioner kroner.

NTS-styremedlem Vidar Kjesbu har tegnet seg for 500.000 kroner, og Grete Rekkebo Brovoll, som også sitter i styret i NTS, har tegnet seg for 300.000 kroner.

Eirin Ervik Pedersen, som er driftsdirektør mindre servicebåt og varamedlem i NTS-styret, har tegnet seg for 500.000 kroner, mens nærstående til NTS-styremedlem Hege Skillingstad, Trond Gunnar Skillingstad, har tegnet seg for 300.000 kroner.