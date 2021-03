Flere innsidere vil sikre seg Frøy-aksjer

NTS-datter Frøy besluttet torsdag å lansere børsnoteringen, og skal i den forbindelse hente inn cirka 1 milliarder kroner.

Fredag ble det meldt om en rekke innsidere som vil bli med i emisjonen, og nå har enda flere tegnet seg, opplyses det i en børsmelding.

Rodo Invest AS, nærstående til Head of business development i NTS, Roald Dolmen, og styremedlem i NTS, Jorunn Dolmen, har tegnet seg for 2 millioner kroner.

Andreas Krogstad, ansatt i Frøy og varamedlem i NTS-styret, har tegnet seg for 1 million aksjer.