Atlantic Sapphire slapp torsdag ettermiddag en oppdatering for første kvartal. Denne viste at 421 tonn ble slaktet i USA i perioden, mens Danmark kom inn på 300 tonn.

Netto inntekter pr. kilo totalt slaktevolum var 6,80 dollar i USA og 37 danske kroner i Danmark.

Samtidig slapp selskapet sin årsrapport for 2020, og ifølge denne ble årets resultat før skatt negativt med 55,2 millioner dollar, mot minus 13,2 millioner dollar året før.

Omsetningen gikk fra 5,5 til 6,3 millioner dollar, mens driftsresultatet (EBITDA) før justering av biomasse endte på minus 30,4 millioner dollar.

Til bunns på børsen

Fearnley Securities mener ifølge TDN Direkt at årsrapporten «bommer på alle parametere», og at tallene for første kvartal var svake.

«Oppsummert en veldig skuffende oppdatering, og vi forventer at aksjen vil handle lavere i morgen», skrev analytiker Nils Olav Furre Thommesen onsdag.

Dette var en treffsikker prognose, ettersom Atlantic Sapphire faller over 12 prosent til 101,20 kroner og dermed topper taperlisten i tidlig handel.

– Flatere læringskurve

Analytikeren ser ifølge nyhetsbyrået for seg et kapitalbehov på 50-100 millioner dollar i fase 2 av utbyggingen i Miami, og forklarer det med høyere kostnader i 2020 og mindre kontantstrøm fra drift grunnet lavere volumer.

«Oppdateringer gir inntrykk av at læringskurven kan bli flatere og lenger enn opprinnelig planlagt, noe som vil påvirke lønnsomheten på kort sikt», fortsatte Thommesen.