DNB Markets anbefaler onsdagens store børstaper

Onsdag stupte Grieg Seafood over 11 prosent etter en analyse fra Carnegie. Analytiker Lars Konrad Johnsen slo fast at selskapet er «tom for kontanter og alternativer» i andre halvår av 2021.

Torsdag morgen meldte Grieg Seafood at selskapet hadde et slaktevolum på 13.600 tonn i første kvartal 2021. Volumet er eksklusive virksomheten på Shetland, som er klassifisert som virksomhet holdt for salg. Slaktevolumet skal være bedre enn forventet.

DNB Markets skriver i en oppdatering at selskapet har skuffet på driften over lang tid. Basert på meglerhusets dempede estimater for 2022-2023 er aksjen i utgangspunktet verdsatt lavere enn øvrige selskaper innen sektoren.

Fortsatt risiko

«Dagens oppdatering av utviklingen i Q1 viser at samlet volum for kvartalet kom inn over våre estimater og at kostnadene pr. kg samtidig lå noe lavere enn vi ventet. Slik vi vurderer aksjen er det fortsatt noe risiko ned mot i underkant av 70 kroner pr. aksje, men forventningene er etter hvert redusert og oppsidepotensialet er større dersom selskapet lykkes med å overbevise om at utviklingen nå går i riktig retning», skriver DNB Markets.

For sektoren generelt mener tallknuserne at lakseprisene ser ut til å peke oppover, drevet blant annet av gjenåpningsforventninger og redusert tilbud fra leverandører med algerammede anlegg i Chile.

Salg av virksomhet?

Videre venter DNB Markets at en mulig annonsering av en avtale om salg av virksomheten i UK i løpet av året vil kunne redusere usikkerheten knyttet til behovet for å styrke balansen fremover.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood og opererer med et kursmål på 100 kroner. Torsdag omsettes aksjen for 80,25 kroner, opp 3,0 prosent.

Grieg Seafood presenterer sine kvartalstall 12. mai.