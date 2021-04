Flere meglerhus tar grep etter kurskollaps

Sjømatselskapet Atlantic Sapphire fikk en blytung torsdag på børs. Aksjen endte ned 21,9 prosent til 90,00 kroner etter publiseringen av årsrapport og driftsoppdatering onsdag, som ikke imponerte Fearnley Securities.

Rapporten avslørte lav produksjon og høy dødelighet, noe som har slått særdeles negativt ut for investor Rune Vatne, som sitter med 4,55 millioner aksjer i selskapet.

På to måneder har investoren tapt et tresifret antall millioner på oppdrettsselskapet.

Kvartalsrapporten var også ekstra skuffende ettersom en hel meglerbransje har operert med kjøpsanbefalinger på aksjen. Pareto, DNB, Fearnley, Arctic, SpareBank 1, Kepler Cheuvreux, SEB og Nordea spår alle aksjene til nivåer skyhøyt over dagens kurs, men nå har flere av dem snudd.

Pareto Securities nedjusterer kursmålet til 130 kroner, fra 140, og gjentar kjøpsanbefalingen. Meglerhuset mener at den svake utvikling den siste tiden gir noe økt risiko for gjennomføring og finansiering av forretningsplanen, ifølge TDN Direkt.

Sparebank 1 Markets senker kursmålet til 140 kroner, fra 155, og skriver i en oppdatering at kvartalsoppdateringen ga mindre estimatendringer. Det ser samtidig større risiko knyttet til prosjektene, samt en økt sannsynlighet for en ny emisjon.

Fearnley Securities sabler kursmålet til 106 kroner, fra 162, som ifølge analytikeren er en «justering av de siste oppdateringene, med lavere volumer og høyere kostnader i 2021».

«Videre inkluderer vi et kapitalinnskudd på 75 millioner dollar i andre kvartal 2021, da vi estimerer et behov for ytterligere finansiering for å gjennomføre fase 2 av utbyggingen innen 2022», skriver Fearnley Securities.

I etterkant av den kraftige kursnedgangen har flere primærinnsidere sikret seg nye aksjer i selskapet.