Mistenker sykdom hos laksen – Mattilsynet varslet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36037 Klipen i Leirfjord kommune i Nordland, melder Mattilsynet fredag.

Det er Nova Sea og Tomma laks som driver med lakseoppdrett på lokaliteten.

Nova Sea varslet selv Mattilsynet torsdag om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mattilsynet vil snarlig ta ut prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne bekrefte at det er snakk om ILA.

Dersom ILA bekreftes, vil Mattilsynet kunne pålegge tømming av Klipen-lokaliteten.

ILA omtales som en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Viruset er imidlertid ufarlig for mennesker.

Nova Sea er en av de største produsentene av oppdrettslaks i Nord-Norge, med anlegg langs hele Helgelandskysten. Selskapet omsatte i 2019 for nær 3 milliarder kroner, og har tjent mer enn én milliard kroner før skatt hvert år siden 2016 – noe som har gitt store utbetalinger til eierne. På eiersiden er forøvrig også den børsnoterte oppdrettskjempen Mowi, med drøyt 42 prosent.

Tomma laks eies av Nova Sea med 49 prosent og av Kjell Dahl Holding med 51 prosent.