Danske Bank forventer en kursoppgang på 44 prosent

Danske Bank jekker opp kursmålet på Austevoll Seafood fra 135 til 150 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset venter et driftsresultat på 682 millioner kroner i første kvartal 2021, godt over konsensus, ifølge meglerhuset.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 104 kroner, opp 0,9 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 44 prosent. Hittil i år har aksjen steget i underkant av 20 prosent.

Sjømatfondet Holberg Triton har også tro på Austevoll Seafood. Aksjen er inne blant fondets fire klart største poster. Den største posten er Lerøy Seafood.