Witzøe snakket Røkke i senk

Torsdag morgen kom meldingen om at SalMar og Aker har inngått samarbeid om å etablere et globalt offshore akvakulturselskap. Det nye felleseide selskapet, SalMar Aker Ocean, skal drive fiskeoppdrett til havs, både i værharde eksponerte områder og langt til havs.

På presentasjonen av SalMars kvartalstall opplyste konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ifølge TDN Direkt om at Aker Solutions skal inn som leverandør og partner for det nye selskapet.

Eriksen: – Vi vil vise vei

– Når man ekspanderer ut i havet, er det også en målsetning fullt ut å utnytte digitale verktøy og automatisering. Aker har de siste årene bygget opp Cognite, Aize og andre softwareselskaper som jeg er helt overbevist om vil kunne også bidra til at vi viser vei til oppdrettsveien til havs, sa han.

– Det er et premiss, også for denne virksomheten, å drive med lavest mulig utslipp, og vårt nyervervede Prototech jobber med spennende brenselcelleteknologi som over tid kan erstatte dieselmotoren, som noen eksempler på hva Aker bringer inn i SalMar Aker Ocean, fortsatte Aker-sjefen ifølge nyhetsbyrået.

– Tøff forhandler

Grunnholdningen er ifølge Eriksen at Aker og SalMar vil arbeide som likeverdige partnere, selv om SalMar vil eie to tredjedeler.

– Gustav er en tøff forhandler, så vi endte opp som minoritetsaksjonær, forklarte Akers styreleder og hovedeier Kjell Inge Røkke humoristisk på presentasjonen.

Konsernsjef Eriksen kunne ifølge TDN Direkt opplyse videre om at partene er enige om å gå i gang med planleggingen av en tredje installasjon omgående, og at en investeringsbeslutning kan bli tatt allerede tidlig neste år.