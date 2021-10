Flere oppdrettsselskaper, deriblant Lerøy Seafood , SalMar og Salmones Camanchaca – la i forrige uke frem slaktetall som viste kraftig oppgang i tredje kvartal.

Pareto Securities mener volumene generelt var over forventningene.

«Forutsatt at helårsutsiktene er uendret, vil volumene i fjerde kvartal være flate på kvartalsbasis, noe som kombinert med sterkere etterspørsel bør være positivt for prisene. Gitt den sterke veksten i Norge den seneste tiden, kan det også være noe oppside i helårsguidingen, spesielt for SalMar», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt mandag.

Sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen peker samtidig på lavere volumer enn ventet fra Island, og tror dette skyldes en kombinasjon av svakere vekstforhold, men også forskyvning av volumer til fjerde kvartal der prisene ventes å være høyere.

– Godt tidspunkt for å kjøpe

I et børsintervju i forrige uke trakk også aksjemegler Fredrik Brekke i DNB Markets frem at vi nærmer oss en årstid med stigende laksepriser.

– Tidspunktet er godt for å kjøpe lakseaksjer, sa han.

Brekkes laksefavoritter er Lerøy Seafood, Mowi og SalMar.