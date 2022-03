Joh. Johannson Eiendom har økt sin eksponering med 800.000 aksjer i Atlantic Sapphire, og har nå litt over 2,7 millioner aksjer i lakseoppdretteren. Det gjør Johannson til selskapets åttende største aksjonær med en eierandel på 2,97 prosent.

Johan Johannson eier 74 prosent av aksjene i Norges største dagligvarekonsern, NorgesGruppen, sammen med sin far og sin onkel, Knut Hartvig Johannson og Torbjørn Johannson. Ifølge Kapital er Johannson Norges 4. rikeste med en formue på 50,5 milliarder kroner.

For en uke siden meldte Atlantic Sapphire at selskapet slaktet om lag 300 tonn i februar. Oppdretteren planlegger et slaktevolum på rundt 1.000 tonn både i første kvartal og andre kvartal 2022.

Mandag omsettes aksjen for 28,90 kroner, ned 2,0 prosent, noe som gir Atlantic Sapphire en markedsverdi på litt over 2,6 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen stuper over 30 prosent mens den er ned nesten 80 prosent i løpet av det siste året.

Endringen i aksjonærlisten vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har funnet sted, og kan stamme fra ordinært salg eller andre typer transaksjoner.