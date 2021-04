Feite på hjemmetrening

Hos leverandøren Treningspartner, er omsetningen økt fra 78 millioner i 2019 til 104 millioner i 2020. Økningen på privatmarkedet er på 43 prosent, ifølge direktør Lars Kristian Thomassen.

– Trening er blitt en tech-verden. Det vanligste spørsmålet er hva slags operativsystem man har. Flere og flere er avhengig av å koble sykler og tredemøller opp mot nettbrett for å ha en virtuell opplevelse mens man trener.

Tech og trening

Digitale trenere, grupptreninger og virtuelle landskap som vises på skjermen mens man sykler eller løper på tredemøllene. Apper som Strava, Swift og Fiit er blitt en intigrert del av treningsøktene. Mest kjent er den amerikanske spinningsykkelen Peloton, som har brukt sosiale medier og influencere for å selge et treningsapparat til 2.345 dollar, med et påfølgende abonnement til 61 dollar i måneden. Selskapet som gikk på børs før pandemien er i skrivende stund verdsatt til nærmere 40 milliarder dollar.

Pandemi og trening

I USA er salget av treningsutstyr til hjemmet doblet. Mellom mars og oktober ble det solgt utstyr for mer enn 2,3 milliarder dollar, ifølge NPD retail data. Salget av tredemøller har økt med 135 prosent, og stasjonære sykler har nesten tredoblet i salg, ifølge Washington Post. Peloton alene kunne melde om en omsetning på 1,8 milliarder dollar i omsetning for 2020.

– Tradisjonelt kjøper en kunde gjerne en tredemølle, kanskje spinningsykkel og en romaskin. Noen tar det videre med ribbevegger og styrkeutstyr. Det er et godt oppsett mener jeg.

Thomassen fra Treningspartner forteller om Klæbos stakemaskin til rundt 150.000 kroner, som fremdeles har venteliste og digitale treningsprogrammer som er utviklet av Olympiatoppen. Supermosjonistene investerer. Noen leier også ut maskinene på timesbasis. En utstillingsmodell ble solgt etter 2 minutter på finn.no.

Siden november har mailboksen hans vært full av frustrerte supermosjonister som ønsker mulighet til fysisk fostring under en lang og kald vinter. Men også «mannen i gata» har hatt et sterkt behov for å trene hjemme.

– Det toppet seg da vi solgte mer enn 1.000 tredemøller i løpet av Black Week, forklarer kommunikasjonssjef Andreas Nyheim hos XXL.

Ifølge ham, kunne de solgt mer om de hadde hatt et større lager. Nordens største nettbutikk i sportskategorien solgte hjemmetreningsutstyr for totalt 350 millioner i 2020. Ifølge Nyheim kommer markedet bare til å vokse.

– Vi opplever fortsatt etterspørselen som høy, spesielt i Norge hvor stengte treningssentre og andre restriksjoner setter en stopper for annen aktivitet. Mange kommer til oss for å bygge opp et fullverdig hjemmegym. Vi ser at kundene er opptatt av kvalitet og vi selger flere varer i et høyere prissjikt enn før.



Les mer om det råeste treningsutstyret i dagens Finansavisen Premium