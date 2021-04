Solskjær satser millioner på e-sport

Ole Gunnar Solskjær og Jim Solbakken kjøper 12,5 prosent hver av norske Ulti Agency, går det frem av en pressemelding.

Ulti Agency er et agentbyrå for e-sportutøvere etter samme modell som i fotballen, og gir også råd til både utøvere og selskaper om muligheter innen e-sport.

– Betydelig millionbeløp

Solskjær og Solbakken gjør sine investeringer gjennom henholdsvis Grip Management AS og Sir Solution AS. Partene ønsker ikke å opplyse om kjøpesummen, utover at det dreier seg om et betydelig millionbeløp.

Ulti Agency ble startet midt i pandemien, og omsatte for 1,8 millioner kroner på de første tre månedene med drift i fjor. Av dette satt selskapet igjen, slik Finansavisen skrev i februar, med et saftig overskudd etter et knippe gnistrende spilleroverganger.

KRISTIANSUND-TRIO: F.v. Asgeir Kvalvik, Jim Solbakken og Frank Spjelkavik Berget, henholdsvis daglig leder, medeier og styreleder i Ulti Agency. Foto: Ulti Agency

– Her handler det om å se spillerne og gi dem en sjanse, og så gjør det heller ikke noe at dette kommer opp i min hjemby, Kristiansund, sier Solskjær i en kommentar.

Ulti Agency-sjef Asgeir Kvalvik representerer ifølge meldingen allerede flere internasjonale utøvere. Selskapet har åpnet kontor i Seattle i USA, og har konkrete planer om utvidelse til både Asia og Sør-Amerika.

– En anerkjennelse

For å finansiere dette vil selskapet slippe inn flere investorer, men enn så lenge karakteriserer Kvalvik Solskjærs og Solbakkens inntreden i selskapet som «en anerkjennelse til e-sporten».

– Dette er eiere med erfaring, engasjement og kunnskap, og som virkelig vil bidra til å løfte oss og definere hele feltet vårt. Vi har store ambisjoner og mulighetene er uendelige, sier Kvalvik, som i intervjuet med Finansavisen for noen uker siden proklamerte at han skal bli e-sportens Mino Raiola.

Raiola er verdens største og mest profilerte fotballagent, som har både Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland i stallen.

I pressemeldingen viser Ulti Agency til tall fra analyseselskapet Newzoo, som anslår at 728 millioner mennesker vil se på e-sport i 2021, hvorav 474 millioner er entusiaster som ser minst én gang i måneden. Totalomsetningen i markedet ventes å nærme seg 10 milliarder kroner.

Ulti Agency hevder å være det eneste norske selskapet på sitt felt i dag, og har «kun et knippe konkurrenter internasjonalt».