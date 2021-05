Ek har tatt kontakt med Arsenal-eieren

Spotify-gründer og Arsenal-supporter Daniel Ek har tatt kontakt med fotballklubbens hovedaksjonær Stan Kroenkes familie for å diskutere et mulig oppkjøp av Premier League-klubben. Det kunne den tidligere Arsenal-spilleren Thierry Henry røpe ovenfor Sky Sports, skriver Reuters.

Ek gikk i forrige uke ut og kunngjorde at han hadde sikret seg finansiering til å kjøpe Arsenal, som er verdsatt til 2,8 milliarder dollar av Forbes.

Kroenke vil ikke selge

Det har vært mye bråk rundt Arsenal og flere andre storklubber den siste uken som som en følge av Superliga-fadesen. Spesielt er klubbeierne i Manchester United og Arsenal som er ekstra upopulære hos fansen.

For to uker siden kunngjorde svenske Ek at han kan tenke seg å kjøpe klubben fra den amerikanske forretningsmannen Stan Kroenke. Og i forrige uke kom nyheten om at svenske hadde fått med seg Arsenal-legendene Henry, Patrick Vieira og Dennis Bergkamp i forsøket på å kjøpe klubben.

Men selv om alle rundt klubben ønsker at salget skal komme i orden, er ikke Kroenke-familien villige til å selge, og sendte ut en pressmelding hvor de sier at de er «100 prosent forpliktet til Arsenal» og har ingen planer om å selge noen andeler i klubben.

STØTTER EK: Arsenal-legenden Thierry Henry. Foto: Dreamstime

Vil ta tid

Ifølge Thierry Henry tok Ek kontakt med Kroenke allerede da han jobbet med å samle inn midler for å sikre at han kunne legge inn et godt bud.

– Nå trenger de å lytte. Mange har skreket at de vil ha eieren ut. Vi prøver å tilby en løsning som involverer fansen og får tilbake klubbenes DNA, sier Henry og legger til at Spotify-sjefen ikke går noe sted, og at han vil vente å se om de vil selge.

– Det kommer til å ta veldig lang tid, vi vet hva vi vil gjøre, men først og fremst må vi sørge for at vi kan ta over – hvis de lytter, sier Henry.



Både Spotify og Arsenal har nektet å kommentere Henry sine kommentarer.