Erling Braut Haalands resultat steg 200 prosent

Det viser det nye registeret over norske aksjeeiere for 2020 som Skatteetaten har offentliggjort.

Gjennom sitt private investeringsselskap EBH Promotion satt Braut Haaland på verdier lik 28 millioner kroner da 2020 ble avsluttet. Inntektene for stjernespissens selskap økte på topplinjen til 3,2 millioner kroner i fjor.

I går ble det klart at Braut Haaland er den nye ambassadøren for Arctic Securities. Hos meglerhuset har han selskap av Mats Zuccarello og Casper Ruud.

EBH Promotion investerte i fond. Den største posisjonen var i kombinasjonsfondet DNB Private Banking Premium, hvor markedsverdien til investeringsselskapets eiendeler lå på 6,9 millioner kroner. Dette melder DN.

Resultatet før skatt steg med 200 prosent mellom 2019 og 2020, fra 1,5 til 4,5 millioner.

Flere Arctic-ambassadører gjør det godt

Arctic-ambassadøren Ruud har også hatt god vind i aksjeseilene. I tillegg til sine gode prestasjoner på tennisbanen og rangering som verdens 16. beste tennisspiller, kunne Ruud sine investeringer i Vaccibody og Kahoot gitt en økning på henholdsvis 551 og 578 prosents avkastning i løpet av 2019. Kahoot er ikke lenger et like attraktivt investeringsobjekt. Bare i dag er verdien av selskapets aksje ned 12,34 prosent, til 6,75 dollar per aksje.

Pappa-Haaland, Alf-Inge, er heller ikke ukjent med aksjemarkedet. Ved utgangen av 2020 eide han 915.000 aksjer i brønnselskapet Archer. Det gjorde ham til selskapets 19. største eier.