Therese Johaug måtte se sponsorinntektene falle kraftig for sitt heleide investeringsselskap Setra AS i fjor. 5,4 millioner i 2019 ble til 3,1 millioner kroner i 2020, viser årsregnskapet som torsdag ble offentliggjort av Brønnøysundregistrene.

På bunnlinjen lå det igjen 3,3 millioner kroner, nesten en halvering fra 6,1 millioner kroner i 2019. Til tross for resultatnedgangen satte selskapet av 100.000 kroner i utbytte.

16 millioner i banken

Resten av resultatet ble pløyet inn i egenkapitalen, som dermed steg fra 34,2 til 37,5 millioner kroner i en balanse som summerer seg til 38,3 millioner kroner.

Etter en liten verdistigning hadde langrennstjernen ved utgangen av 2020 fortsatt drøye 12 millioner kroner plassert i obligasjonsfondet Odin Rente A. At Johaug ikke tar store sjanser med pengene sine, bekreftes ytterligere av at Setra AS hadde nærmere 16 millioner kroner i banken ved utgangen av året.

16 millioner i utbytte på fire år

Johaug eier i tillegg aksjer i Lillesetra og Champion Holdco, og for 2020 mottok Setra AS snaut 1,5 millioner kroner i utbytte fra førstnevnte, der hun eier 49 prosent. Lillesetra fikk et resultat på 3,4 millioner kroner i 2020.

I 2019 og 2018 ga Johaugs eierandeler i de to selskapene et samlet utbytte på henholdsvis 1,8 og 1,5 millioner kroner.

Året før fikk Johaug derimot et utbytte på 11 millioner kroner etter at Active Brands ble solgt til oppkjøpsfondet FSN Capital. Active Brands selger kleskolleksjonen «Johaug».

Mangler et individuelt OL-gull

Sportslig ødela Norges fravær i Tour de Ski Johaugs sjanser i den totale verdenscupen, men fire VM-gull gjorde likevel 2020/21-sesongen til en suksess for 33-åringen fra Dalsbygda som etter festen i Oberstdorf er oppe i hele 14 VM-gull.

Og kommende vinter venter OL i Beijing, der Johaug håper å legge et individuelt OL-gull eller tre til samlingen sin. Hennes eneste OL-gull så langt er fra stafetten i Vancouver i 2010.