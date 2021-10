Peak6 Group har kjøpt en minoritetsandel i kinesiske Fosun Sports, som eier Premier League-klubben Wolverhampton Wanderers, melder Bloomberg, og viser til en pressemelding.

Kineserne har eid Wolverhampton siden 2016, men størrelsen på eierandelen de selger til det Chicago-baserte finans- og teknologikonsernet blir ikke oppgitt. To Peak6-representanter tar iallfall plass i styret.

I regnskapsåret som gikk ut i mai 2020 tapte Wolverhampton 39 millioner pund (51 millioner dollar), men klubben selv estimerte at den ville ha tjent over 20 millioner pund under normale omstendigheter (det vil blant annet si med tilskuere på kampene, red. anm.).

Wolverhampton har etter en trå start på sesongen vunnet fire av de fem siste kampene, og er nå på 10. plass i Premier League. Klubben har tre ligatitler, alle tatt på 1950-tallet.

Amerikanere og arabere

Peak6, som tidligere eide 25 prosent av Championship-klubben AFC Bournemouth, føyer seg inn i rekken av amerikanske investorer som kjøper seg inn i engelsk toppfotball.

Fra før har både Arsenal (Kroenke Sports & Entertainment), Liverpool (Fenway Sports Group) og Manchester United amerikanske eiere. Sistnevnte er riktignok børsnotert, men det gjelder bare 53 millioner A-aksjer. B-aksjene, som gir ti stemmer pr. aksje, er det Glazer-familien som sitter på.

Men Premier Leagues (og verdens) rikeste fotballklubb er nå Newcastle, etter at Saudi-Arabias oljefond overtok.