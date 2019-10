Woodford har gjort kraftig kutt i beholdningen i Idex

Fond forvaltet av Woodford Investment Management har redusert sin totale beholdning i Oslo Børs-noterte Idex Biometrics fra 169.576.894 til 50.030.909 aksjer, som tilsvarer 8,36 prosent av aksjene og stemmene i biometriteknologiselskapet.

Det fremgår av en børsmelding.

Reduksjonen skyldes at Woodford har overført aksjer til en annen fondsforvalter, opplyses det.

Tidligere i år har Woodford kvittet seg med sine aksjer i Thin Film Electronics.

Mens Thin Film-nedsalget var et varslet nedsalg – i en YouTube-video hadde Neil Woodford sagt at eksponeringen i unoterte og illikvide aksjer skulle reduseres til null – kommer nedjusteringen i Idex samtidig med denne ukens nyheter om at Neil Woodford er ferdig som leder for Woodford Investment Management-fondet Equity Income, som har vært suspendert og under administrasjon i flere måneder og som skal løses opp, og at enda et av Woodfords investeringsfond er blitt suspendert.

Ifølge BBC News har Neil Woodford uttalt at også de gjenværende investeringsfondene skal avvikles.