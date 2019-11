EcoOnline-sjefen har Summa Equity som eier og Visma som forbilde

– Det er utrolig inspirerende, sier Göran Lindö (46), daglig leder i EcoOnline, som utvikler og selger miljø- og HMS-programvare for bedriftsmarkedet.

Finansavisen skrev i begynnelsen av oktober at ledergruppen i Kahoot! til sammen eier aksjer for 547 millioner kroner.

Ved en transaksjon i april ble IT-selskapet Visma verdsatt til 65 milliarder kroner. De seneste 20 årene har selskapet gjort mer enn 150 oppkjøp.

Vi har god kontroll på EBITDA og cash flow, som for øvrig viser positiv utvikling Göran Lindö, EcoOnline

– Slike eksempler viser at det er mulig å skape IT-eventyr i Norge. Drømmen er selvfølgelig at vi kan gjenta slike prestasjoner med EcoOnline, sier Lindö.

Oppkjøpsstrategi

EcoOnline har kanskje et stykke igjen til både Kahoot! og Visma, men når det gjelder oppkjøp har de fått fart på seg.

Det startet som et programvareselskap for kjemikaliehåndtering, og har de seneste par årene utvidet repertoaret. Nå tilbyr selskapet et bredere spekter av IT-tjenester for å følge opp arbeidsmiljø og sikkerhet i bedriftene.

I 2017 ble majoriteten av aksjene kjøpt av det norsk-svenske private equity-selskapet Summa Equity. Viking Venture solgte en del av sin andel til en verdsettelse på 355 millioner kroner.

Imidlertid er strategien ikke ulik Visma, som har hatt oppkjøp som vekststrategi.

EcoOnline TopCo (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 143,9 54,1 Driftsresultat −79,5 −45,2 Resultat før skatt −96,4 −44,0 Årsresultat −87,9 −36,4 Eiere: Summa Equity (68,5 %), Viking Venture (22,9 %), andre (8,6 %).

Lindö fortalte til Finansavisen i oktober 2018 at han hadde rundt 20 selskaper på prospektlisten og rundt 150 millioner å handle for.

EcoOnline (Mill. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 88,1 73,7 Driftsresultat 2,7 −8,0 Resultat før skatt −10,1 −7,6 Årsresultat −10,1 −5,8

Den kapitalen kommer fra en obligasjon.

OPPKJØPSGENERAL: EcoOnline-sjef Göran Lindö Lindö har bakgrunn fra Boston Consulting Group (BCG) og kom til EcoOnline fra det svenske IT-selskapet Dustin Group. Foto: Anders Horntvedt

– Vi har kjøpt fire bedrifter på 20 måneder, og samtidig vokser vi sterkt organisk. Så jeg vil si at ekspansjonen går som planlagt, eller faktisk litt bedre enn planlagt, sier han.

Lindö har bakgrunn fra Boston Consulting Group (BCG) og kom til EcoOnline fra det svenske IT-selskapet Dustin Group, der han var konserndirektør for småbedriftsmarkedet.

– Mye Excel og papirlapper

EcoOnline har kjøpt:

* SafeUse i Sandefjord. Januar 2018.

* Nordic Port i Gøteborg. Juni 2018.

* 3T i Finland. Oktober 2018.

* DCM i Irland. Juni 2019.

– Vi hadde som mål å gjøre oppkjøp, og det har vi gjort. Vi har nå 6.000 kunder, og organisk rekrutterer vi 800 nye pr. år. Samtidig har vi et enormt potensial. Vi ønsker å selge mer til kundene vi allerede har, å tilby flere produkter enn vi allerede har, og å utvide konsernet geografisk, sier han.

EcoOnline ble startet i 2001 av gründeren Kjell Einar Hamnes, som har kjemibakgrunn.

Han spådde for rundt 20 år siden at det kunne bli business av å tilby nettbaserte løsninger for produksjon, arkivering og distribusjon av sikkerhetsdatablader for kjemikalier.

Han er fortsatt med som ansatt i selskapet, men jobber halv stilling.

– Det er fortsatt mye Excel og papirlapper i bruk rundt omkring. Vi estimerer at mellom 5 og 10 prosent av kundene i markedene våre bruker egnet programvare, så potensialet er stort. Viljen er dessuten større enn tidligere til å ta i bruk ny programvare, sier Lindö.

Tapte 100 mill. i fjor

2018-regnskapene viser kraftige underskudd i EcoOnline-strukturen. De revisorgodkjente tallene for EcoOnline TopCo viser at selskapet tapte nesten 100 millioner kroner i fjor.

Lindö mener tallene gir et lite dekkende bilde av den økonomiske situasjonen.

– Det er ingen grunn til uro. Underskuddene skyldes avskrivning av goodwill ved oppkjøp, og på grunn av omstrukturering gir ikke de offentlige informasjonskildene helt dekkende tall. Vi har god kontroll på EBITDA og cash flow, som for øvrig viser positiv utvikling, sier Lindö.

– Uansett er ikke positivt resultat i regnskapet det viktigste nå. På sikt er lønnsomhetspotensialet enormt. Hvis vi hadde ønsket å gå med overskudd, ville vi ha tatt ned ekspansjonstakten, sier han.