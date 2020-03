Ansatte med gode ideer får kapital og permisjon

Nova Consulting Group (NCG) landet en organisk topplinjevekst på 27 prosent i 2019 og endte året med 337 millioner kroner i driftsinntekter.

– 2019 har vært et veldig bra år for oss, vi har hatt god fart gjennom hele året, sier Geir Allan Hove, daglig leder i NCG.

Du spør på en dag der Oslo Børs ramler over 3 prosent. Vi vet jo ikke hvordan uroen vil påvirke kundene våre, men det vi ser akkurat nå er ikke mørke skyer Geir Allan Hove, konsernsjef i Nova Consulting Group

Gruppen han leder består av en rekke selskaper, inkludert Epinova som er spesialister på å lage nettsteder, e-handel og intranett med teknologi fra Episerver. I tillegg utgjør gruppen selskapene Novanet, Northern Beat, Point Taken og Nova Care.

Immun mot markedsuro

– Vi etablerte oss i Sverige for et par år siden og den delen av konsernet bidro betydelig i 2019. Samtidig var det et bra momentum i nisjeselskapene våre, sier Hove, og fortsetter:

– I tillegg er det generelt sterk etterspørsel etter våre tjenester i markedet, vi har ansatte som besitter kompetanse som er sterkt etterspurt. Etter hvert som digitaliseringen blir en mer sentral del av kundenes virksomhet, desto viktigere er det i inkludere et fagmiljø.

Den organiske veksten har heller ikke svekket lønnsomheten og IT-konsulentselskapet satt igjen med nesten 50 millioner kroner i resultat før skatt. Resultatmarginen på 15 prosent er blitt normalen for selskapet som hadde rundt 200 ansatte ved årsskiftet.

– Hvordan ser dere på 2020?

– Du spør på en dag der Oslo Børs ramler over 3 prosent. Vi vet jo ikke hvordan uroen vil påvirke kundene våre, men det vi ser akkurat nå er ikke mørke skyer, sier Hove.

– Vi har holdt på med dette i 13 år nå og fått med oss både opp- og nedturer, men vi er aldri blitt spesielt hard rammet, fortsetter han.

Flere ben å stå på

NCG har i løpet av den seneste tiden stablet to nye selskaper på bena. Nova View, som det ene selskapet heter, skal bygge et miljø for strategisk rådgivning der forretningforståelse og teknologiinnsikt står i sentrum, områder der aktører som Accenture, Capgemini og Knowit blir konkurrenter, ifølge daglig leder Max Herner.

– Det er en tydelig trend at etterspørselen etter strategiske tjenester øker. Det er ikke noe unikt med å kombinere teknologi med strategi, men det er er åpenbart en fordel for oss å tilby dette, sier Herner, som har en fortid i blant annet Sony Ericsson, PA Consulting ogEy.

FLERE BEN Å STÅ PÅ: Max Herner (t.v.) og Kjetil Manheim (midten), her sammen med konsernsjef Geir Allan Hove, får ansvaret for Nova Consulting Groups nysatsninger. Foto: Henrik Charlesen

– Ambisjonen er å være en fullverdig leverandør av IT-tjenester, legger Hove til.

Foreløpig er enheten på tre ansatte, men ambisjonen er å doble innen utgangen av året.

Inkubator og investor

NCG har i tillegg etablert datterselskapet NovaLab, et selskap som både skal være en inkubator og en tidligfaseinvestor.

– Inkubatordelen er rettet mot våre ansatte som har oppstartsideer, sier Kjetil Manheim, daglig leder i NovaLab.

Vi vet at de ansatte går rundt med små og store ideer, men av ulike årsaker går de ikke alltid videre Geir Allan Hove, konsernsjef i Nova Group

Kort tid etter oppstart jobber selskapet med ni ideer og to av disse er allerede under utvikling.

– Vi har mulighet til å teste ut ideene både på interne og eksterne ressurser. I tillegg kan de ansatte, dersom de ønsker det, sette av egentid til å jobbe med ideene.

Hvis en ansatt ønsker å satse hundre prosent på gründertilværelsen, har NCG åpnet opp for at ansatte vil få innvilget permisjon for å konsentrere seg om prosjektet.

– En viktig grunn til at vi gjør dette er at vi ønsker å være verdens beste arbeidsplass, sier Hove.

– Vi vet at de ansatte går rundt med små og store ideer, men av ulike årsaker går de ikke alltid videre og i stedet for at de dør hen etablerer vi en arena hvor vi lar de ansatte teste ut konseptene, sier Hove.

Vil satse millioner

Investeringsdelen av NovaLab skal konsentrere seg om oppstartsbedrifter som beveger seg i samme fagområde som NCG. Alle ansatte får også tilbud om å bli med som medinvestorer.

– Vi beveger oss forsiktig inn i dette markedet og kommer ikke til å ta noen ledende rolle på investorsiden, men vi kommer til å være aktive investorer som ønsker å bidra, sier Manheim.

NCG ser for seg at de kommer til å bruke noen millioner kroner på NovaLab i 2020, og det er de ansattes ideer som trolig vil stikke av med den største potten. Manheim og hans team har allerede foretatt den første eksterne investeringen og har en mindre eierandel i Visualist, et selskap som utvikler en plattform for analyse av videoinnhold.

– Det er ulike regler fra land til land på hvordan innhold skal kategoriseres i forhold til hva som er tillatt for ulike aldersgrenser. I TV-stasjonene gjøres dette manuelt, men dette selskapet bruker blant annet programvare og kunstig intelligens til å løse oppgaven, sier Manheim.