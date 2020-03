Facebook med krisepakke

«Vi forstår at ditt selskap kan oppleve avbrudd, som følge av det globale utbruddet av covid-19,» skriver Facebook på sin blogg.

«Vi har hørt at litt finansiell bistand kan ha mye å si, så vi tilbyr 100 millioner dollar i kontantstøtte og gratisreklame for å hjelpe i denne vanskelige perioden.»

Beløpet tilsvarer 1.047 millioner kroner.

30.000 kan søke

30.000 små bedrifter i 30 land kan søke om krisehjelp fra Facebook.

Selskapet mener ordningen kan bidra til at SMBene kan unngå oppsigelser, fortsette å betale husleie, dekke driftskostnader og bygge flere kundeforhold.

Selv tjente Facebook 7,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, mens topplinjen steg med 25 prosent, til 20,7 milliarder dollar.

I første kvartal ligger inntjeningen an til å bli 1,92 dollar per aksje – mot bare 85 cent et år tidligere. Analytikerne spår dessuten en sterk bunnlinjevekst i resten av året, til tross for coronavirusets herjinger.

Rammer reklamen

I et intervju med Bloomberg på mandag hevdet operasjonsdirektør Sheryl Sandberg imidlertid at viruset vil ramme reklamebransjen hardt.

– Dette kommer ikke til å bli «business as usual», og markedsføringssektoren kommer utvilsomt til å påvirkes, erklærte hun.

– Jeg tror ikke noen vet hvor stor effekten blir.

Facebook er også i ferd med å utvikle virtuelle kurs, slik at SMBer kan lære mer om hvordan de kan overleve i dagens vanskelige miljø. Ytterligere detaljer kommer i løpet av de neste ukene, ifølge Sandberg.