Svindal med drømmetreff i videokonferanse – har gevinst på 60 mill.

Mens coronaviruset herjer på verdens børser skal snart videokonferanseselskapet Pexip noteres på Oslo Børs til en prising på 6,2 milliarder kroner. Selskapet ble etablert høsten 2011 og fikk tidlig inn Aksel Lund Svindal på eiersiden.

Gjennom flere emisjonsrunder på lav prising lastet Svindal opp i fusjonskameratene Pexip og Videxio. I 2017 ble videokonferanseaksjene solgt til faren Bjørn Svindal for rundt 36,5 millioner kroner, for å ta ned risikoen i porteføljen.

En stund etter salget begynte den tidligere toppalpinisten igjen å kjøpe aksjer i Pexip, og i dag sitter han med 632.612 aksjer, priset til 40 millioner kroner.

Stor gevinst

Også Bjørn Olaf Svindal har økt aksjeposten i Pexip betydelig gjennom Riisalleen Invest og eier aksjer med en verdi på 64 millioner kroner. Det betyr at far og sønn har videokonferanseaksjer for 104 millioner kroner før børsnoteringen.

Etter Finansavisens beregninger har Aksel og Bjørn Olaf en samlet gevinst på rundt 60 millioner kroner siden 2014.

– Dette er et case vi og særlig Aksel har fulgt gjennom mange år. Vi har kjøpt aksjer jevnlig over tid, nettopp fordi utviklingen har vært bra og det er flinke folk i selskapet. Ut fra dette er gevinsten bra, siden vi var tidlig ute med å investere i selskapet, skriver Bjørn Olaf Svindal i en SMS.

TIDLIG UTE: Bjørn Svindal (t.v.) og Aksel Lund Svindal har tjent 60 millioner kroner på å være tidlig ute som investorer i Pexip. Foto: NTB Scanpix

I forbindelse med børsnoteringen av Pexip skal det gjennomføres en emisjon på i overkant av en milliard kroner. I tillegg er eksisterende aksjonærer forpliktet til å selge aksjer, og Bjørn Olaf Svindal planlegger å selge inntil 382.000 aksjer. Dermed vil Svindal senior cashe inn rundt 24 millioner kroner.

Fulgte rivalen

Største aksjonær i Pexip er Stavanger-baserte Tor Dagfinn Veen. Gjennom flere selskaper har han en eierandel på nesten 19 prosent, noe som betyr at han sitter på milliardverdier i videokonferanseselskapet.

Veen er forpliktet til å selge 5,6 millioner aksjer, som vil bringe inn 353 millioner kroner i friske midler.

En titt lenger ned på aksjonærlisten viser at alpinist Kjetil Jansrud har fulgt etter sin rival i utforløypen. Gjennom aksjekjøp i 2017 og 2018 har investeringsselskapet Kigm Holding sikret seg 232.144 aksjer.

GEVINST: Kjetil Jansrud eier aksjer for 14,6 millioner kroner i Pexip, hvorav 5,3 millioner er gevinst. Foto: NTB Scanpix

Med en kostpris på rundt 40 kroner pr. aksje, har Jansrud en gevinst på cirka 5,3 millioner kroner. Før børsnoteringen er aksjene verdt 14,6 millioner kroner.

Kraftig vekst

I 2019 omsatte Pexip for 370 millioner kroner, opp fra 215 millioner kroner året før. Driftsresultatet var på snaut 32 millioner kroner, mens bunnlinjen endte på 12 millioner kroner.

Ifølge selskapet viste selskapets inngåtte kontrakter en fart som tilsvarer en årsomsetning på 47 millioner dollar, eller over 490 millioner kroner. Da Finansavisen omtalte børsnoteringen i starten av april, var abonnementsalget imidlertid kraftig opp og indikerte en helårsomsetning på 57 millioner dollar.

«Vi følte at vi hadde skapt en internasjonal vekstmaskin før coronavirusutbruddet kom, med 15 prosent av selskapene på Fortune 500-listen som kunder og to tredjedeler av de 20 største noterte selskapene på Oslo Børs», uttalte konsernsjef Odd Sverre Østlie i Pexip.

Liker finans og teknologi

Aksel Lund Svindal og Bjørn har hatt stor suksess med investeringer gjennom A Management, hvor Aksel eier 70 prosent, mens faren eier resten.

Svindal er god venn med Arne Fredly og har trolig lært mye av den Monaco-baserte investoren. Den mest lukrative investeringen er Bank Norwegian, hvor Svindal var med fra starten av og angivelig har tjent rundt 50 millioner kroner.

Ellers har investoren plassert penger i blant annet Bank2, Komplett Bank, Aprila Bank, Lillestrøm Sparebank og inkassoselskapet Axactor.

Den tidligere toppalpinisten er også glad i oppstartbedrifter innenfor teknologi, og har derfor kjøpt aksjer i Spond, Moneybank, Norselab, Douchebags, Airthings og Disruptive.