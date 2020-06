Blir størst i Europa

Coronaviruset har tvunget selv de mest teknologifiendtlige blant oss inn i digitale møterom og fjernsamarbeidsløsninger de seneste månedene. Mange har til og med oppdaget at de liker det.

Når det i tillegg kan redusere store utlegg for bedriften og dertil effektivisere en mengde arbeidsprosesser, er det ikke så rart at mange ledere sier de planlegger å fortsette med denne nye arbeidspraksisen også etter krisen.

Siden mars har bestillingene rent inn hos produsenter av digitale fjernsamarbeidsløsninger, og mye tyder på at de går en lysere fremtid i møte.

Allerede er det tegn til økt konsolideringsvilje i bransjen.

Dobler staben

Den norsk-nederlandske konferanseteknologieksperten Kinly skriver i en pressemelding at selskapet slår seg sammen med den nesten like store konkurrenten AVMI i England.

Ifølge pressemeldingen vil dette gjøre Kinly til én av verdens tre største videokommunikasjonsløsninger, og den desidert største i Europa.

En stor del av dagens Kinly består av det tidligere kjente norske konferanseteknologiselskapet Viju, opprinnelig startet i 1998 under navnet Infoteknikk, som slo seg sammen med nederlandske VisionsConnected i 2018 og ble til Kinly. Fusjonen skjedde etter at det nederlandsk-tyske investeringsselskapet Avedon Capital Partners kjøpte opp begge selskapene i 2017.

God match

Både Kinly og AVMI var fra før av selskaper som har både kunder og avdelingskontorer spredt ut over alle verdensdeler, og har henholdsvis rundt 650 og 600 ansatte.

Det sammenslåtte selskapet får dermed nær dobbelt så mange ansatte og avdelingskontorer i til sammen 20 byer i Europa, USA og Asia som betjener kunder i 125 land.

Kinly lager ikke det tekniske utstyret til fjernmøteløsningene, men har spesialisert seg på å skreddersy løsninger for bedrifter og virksomheter, der Kinly garanterer for funksjon og drift.

Selskapet har en rekke store og prestisjetunge kunder i Norge, og fikk nylig tilslaget på å levere digitale møte- og samhandlingsløsninger i forbindelse med digitaliseringen av de norske domstolene.

– Denne sammenslåingen er et stort steg i retning målet om å bli en ledende global aktør. Nå kan vi levere alle typer tjenester og løsninger for visuell kommunikasjon med full kvalitet og sikkerhet. De to selskapene utfyller hverandre og begge tilstreber rollen som en troverdig rådgiver for kundene, uttaler konsernsjef i Kinly, Robbert Bakker i en pressemelding.

Avedon har ikke gått ut med noen andre detaljer om transaksjonen. Oppkjøpet må gjennom behandling hos lokale konkurransemyndigheter før sammenslåingen kan gjennomføres.