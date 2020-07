Zwipe skal samarbeide med Publicenter i Italia om biometrisk betaling

NYTT SAMARBEID: For Zwipe og adm. direktør André Løvestam.

NYTT SAMARBEID: For Zwipe og adm. direktør André Løvestam. Foto: Iván Kverme

Zwipe har innledet et samarbeid med Publicenter, Italias største innenlandske smartkortprodusent, opplyser det Merkur Market-noterte teknologiselskapet.

Sammen skal partene utvikle kontaktløs betaling med biometriske betalingskort og annen bærbar teknologi for europeiske finansinstitusjoner og forbrukere.

Publicenter omtales som Visa- og Mastercard-sertifisert produsent av smartkort, betalingskort, lojalitetsprogramkort, gavekort og ID-kort. Selskapet holder til i Bologna.

– Kostnads- og tidseffektivt

Selskapets adm. direktør, Sandro Mucelli, viser til potensialet for biometriske betalingskort og vellykkede markedstester i Italia basert på Zwipes plattform.

«Mange av våre kunder etterspør dette produktet, og vi er sikre på at samarbeidet med Zwipe vil bli den mest kostnadseffektive og tidseffektive veien for oss for å tilby denne løsningen», sier Mucelli.

Zwipe-sjef André Løvestam viser til Publicenters sterke forhold med banker og forhandlere i Europa, inkludert i Norden.

Zwipe-aksjen ble notert på Merkur Market i januar 2019. Aksjen står onsdag formiddag i 9,50 kroner, opp 79 prosent så langt i år.