Apple har forpliktet seg til å bli karbonnøytrale innen 2030

KLIMALØFTE: Apple, her ved adm. direktør Tim Cook, sier de vil bli karbonnøytrale innen 2030. Foto: Eduardo Munoz

Apple forplikter seg til å ha 100 prosent karbonnøytral forsyningskjede og produkter innen 2030, det fremgår av en pressemelding fra selskapet tirsdag.

Forpliktelsen medfører at ethvert produkt som Apple selger ikke vil ha noen påvirkning på klimaet.

– Med vår forpliktelse om å bli karbonnøytrale håper vi å være den første krusningen i dammen som skaper en mye større endring, sier adm. direktør Tim Cook.

Følger etter teknologigigant

For å kunne oppnå målet planlegger selskapet å redusere utslipp med 75 prosent innen 2030, mens de utvikler innovative løsninger for karbonfjerning for de resterende 25 prosentene.

Selskapet hevder til BBC at dersom bedrifter ønsker å være Apple-leverandører må de forplikte seg til å være «100 prosent fornybare i deres Apple-produksjon» innen 10 år.

Nyhetskilden peker likevel på at andre giganter innen teknologi har gått enda lenger. Microsoft har nemlig lovet å være karbonnegative innen 2030. Det vil si at de må fjerne mer karbon enn det de slipper ut.