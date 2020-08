Airthings kjøper Airtight - og prises til 965 millioner kroner

– Vi er et selskap som vokser raskt, og det skjer mye fra år til år. Vi vokser i nye markeder, øker de abonnementsbaserte inntektene, har store ambisjoner fremover, og ikke minst har vi klart å levere på de planene vi allerede har satt oss, sier Øyvind Birkenes, daglig leder i Airthings.

VOKSER: – Veksten er primært drevet økt etterspørsel i forbrukermarkedet, sier Airthings-sjef Øyvind Birkenes. Fra venstre Anders Follerås (salgssjef for Europa og Asia i Airthings) og salgssjef Christian Nævdal i Elkjøp. Foto: Foto: Iván Kverme

Selskapet leverer radon- og innendørs luftkvalitetsmålere, og ble kåret til Årets eksportbedrift i 2018.

Én av aksjonærene i Airthings er eks-alpinist og tidligfaseinvestor Aksel Lund Svindal. Han er inne i flere oppstartsselskaper som Disruptive Technologies og Skioo.

I Airthings er han styremedlem. I tillegg satt han ved nyttår på 1,13 prosent av aksjene i selskapet. Etter det Finansavisen får opplyst har han gjennom året økt sin andel, slik at han nå eier mellom 1 og 2 prosent av selskapet.

Fra 380 til 965 millioner kroner

Det seneste året har selskapet hatt tre emisjonsrunder.

I mars 2019 ble selskapet verdsatt til 380 millioner kroner. Ett år senere var verdsettelsen kommet opp i 670 millioner kroner. Ved den seneste milepælen på tampen av juli var prisingen hele 965 millioner kroner.

Dermed har verdien av aksjene gått 2,5-gangeren på halvannet år.

Aksjefondene Storebrand Vekst og KLP er allerede inne, og i den seneste emisjonsrunden kjøpte de ferske Airthings-aksjer for henholdsvis 2 og 4 millioner kroner.

Det viser rapporter selskapet har sendt inn til Brønnøysund.

Selskapet har ikke tidligere kommentert hvilken verdsetting de har hentet kapital på, og gjør det heller ikke nå. Birkenes presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er ikke så rart at selskapets økte aktivitet reflekteres i verdsettingen, sier Birkenes likevel.

Etterspørselen etter teknologi som kan forbedre daglig velvære i hjem, på arbeidsplasser og i offentlige rom aldri vært større Øyvind Birkenes, Airthings

Skal redusere energitap

Selskapet kunngjorde tirsdag formiddag at de kjøper selskapet Airtight. Oppgjør skjer dels i kontanter og dels i Airthings-aksjer.

Airtight er på sin side et norsk proptech-selskap som utvikler smart sensorteknologi for å redusere energitap fra bygninger.

Airthings (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 144,3 98,6 Driftsresultat −12,4 3,4 Resultat før skatt −13,2 4,1 Årsresultat −9,2 4,1 Eiere ved inngangen til 2020: Geir Førre (25,9 %), Rabakken Invest (8,7 %), Atlas Invest (7,3 %), Halvor Wøien (5,3 %), andre (52,3 %).

– Med oppkjøpet blir Airthings markedsledende i å hjelpe bedrifter verden over til å bruke data om luftkvalitet og miljø for å forbedre energieffektivitet, komfort for å sikre et sunt og produktivt inneklima, sier Birkenes.

– Vi tilbringer mer enn 90 prosent av tiden vår innendørs. Der er luften vanligvis mer forurenset enn utendørsluft. Den er ofte mer enn fem ganger så forurenset.

– Covid-19-pandemien har kastet lys over spørsmål knyttet til personlig helse og miljømessig bærekraft. Etterspørselen etter teknologi som kan forbedre daglig velvære i hjem, på arbeidsplasser og i offentlige rom aldri vært større.

Airtight (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1,7 0,2 Driftsresultat 1,2 −0,6 Resultat før skatt 1,2 −0,6 Årsresultat 1,1 −0,6 Eiere før transaksjonen: Per Magne Helseth (36,1 %), Bjørnar Lie (36,1 %), Pål Ove Keillor Kvalheim (10,0 %), Founders Fund II (9,3 %), andre (8,5 %).

– Ved å kjøpe opp Airtight, kan Airthings nå tilby kundene den hittil ubrukte muligheten til å styre både luftkvalitet og energieffektivitet i bygninger gjennom en kombinert løsning, legger han til.

Milliardselskap nummer fire

Verdsettingen fra juli tyder på at styreleder Geir Førre er i ferd med å skape sitt fjerde selskap med tisifret verdsetting.

Han har startet flere selskaper, og de seneste årene har han konsentrert seg om å få andres selskaper til å vokse i stedet for å starte nye selv.

Nettavisen Shifter har tidligere fortalt at Førre intet mindre enn tre ganger har solgt et selskap til USA for over én milliard kroner.

* I november 2016 solgte han (som styreleder) droneselskapet Prox Dynamics til amerikanske FLIR.

* I 2013 solgte han Energy Micro for over en milliard kroner.

* I 2007 solgte han Chipcon for over en milliard kroner.

Med en eierandel på rundt 25 prosent sitter han på Airthings-aksjer for rundt en kvart milliard kroner.

Aksel Lund Svindals eierpost er dermed verdt mellom 10 og 20 og millioner kroner.

Skal selge for 200 millioner kroner i år

Airthings ble grunnlagt i 2008 av tre forskere fra CERN.

Produktene har vunnet flere utmerkelser, inkludert Times Best Inventions of 2019 og CES 2019 Innovation Award.

I dag har selskapet tre markedssegmenter: Forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet og Airthings for professionals.

FORBRUKERPRODUKT: Radonmåler fra Airthings selges hos både Elkjøp, Komplett og Clas Ohlson. Foto: Airthings

I fjor vokste selskapet 46 prosent. Samtidig hadde selskapet sitt første år med underskudd siden 2013.

– Veksten er primært drevet økt etterspørsel i forbrukermarkedet. Vi rullet ut produktene hos Elkjøp, og vi har god utvikling i USA, med hylleplass blant annet hos Home Depot, sier Birkenes.

Produksjonen foregår i Tunisia, Israel og hos Norautron i Horten.

Ambisjonen for 2020 er å omsette for over 200 millioner kroner.