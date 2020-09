Tech-startup tar bakveien inn på børs

BØRSNOTERES: Lightcircle noteres på Stockholm-børsen. Her ved seriegründer Morten Revill.

Det norske tech-selskapet Lightcircle noteres på Stockholm-børsen etter en «omvendt overtakelse», en reverse takeover, etter å ha kjøpt plassen til Net Trading Group, bedre kjent som MaxGodis, gjennom en aksjeoverdragelse.

Kongsbergbaserte Lightcircle produserer markedets første dedikerte smartkontakt, «Kokong», som gjør lading av mobil, PC og til og med elbiler mer energibesparende og risikofritt med tanke på brann ved at den kutter strømmen når enheten er fulladet.

– I løpet av de siste tre årene har vi utviklet våre unike produkter, som nå er klare for full internasjonal kommersialisering. Nå handler det om å ha tilstrekkelige ressurser for skalering på internasjonalt nivå og å ta markedsandeler i et solid globalt marked, sier Morten Revill, adm. direktør i Lightcircle.

Direktøren understreker at selskapet i Norden allerede er i full fart i et milliardmarked, mens det globale markedet for LCs nåværende produkter anslås til rundt 62 milliarder norske kroner.

– Gjennom denne avtalen med NTG får vi tilgang til en bredere og sterkere kommersiell plattform for å realisere denne visjonen, sier Revill.

Tech-selskapet vil gjennom en emisjon utstede 41,8 millioner nye aksjer. Eksisterende aksjonærer i Lightcircle eier nå 73 prosent av egne aksjer, mens aksjonærene i Max Godis tar over 27 prosent av aksjene.