DANSKER FIKK JOBBEN: Norgessjef Geir Arne Olsen (t.v.) tror en viktig grunnen til at Netcompany vant anbudet, var at selskapet har hatt den danske søsterorganisasjonen Legemiddelstyrelsen som kunde i flere år. Her sammen med Legemiddelverkets Audun Hågå. Foto: Netcompany