Arctic ser nesten 40 prosents oppside i Kahoot

Arctic Securities oppjusterer sitt kursmål på Kahoot-aksjen til 85 kroner, fra tidligere 64 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Det tilsvarer en oppside på nesten 40 prosent.

Analytikerne i Arctic skriver at de ser oppside fra produktlanseringer som vil støtte under 2021-inntekter, samt en potensiell økning av eksponeringen i Asia gjennom hjelp fra Softbank.

Selskapet la for kort tid tilbake frem sine tall for tredje kvartal. Tallene var allerede kjent, og investorene ønsket seg følgelig noe mer – eksempelvis heving av guidingen for fjerde kvartal.

Det fikk de ikke, hvilket resulterte i at aksjen falt vesentlig etter kvartalsrapporten ble lagt frem. Nå ser imidlertid Arctic Securities økt aktivitet i aksjen fremover.

Meglerhuset skriver at det forventer positive nyheter i de kommende månedene, og forventer blant annet at selskapet vil oppjustere sin guiding for fjerde kvartal. De fremhever også Kahoots planer om notering på hovedlisten ved Oslo Børs i første kvartal 2021.

Kahoot-aksjen er hittil i år opp 180 prosent.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.