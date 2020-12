Oppkjøp i boks for Spetalen-favoritt

Arribatec Solutions , med blant andre Øystein Stray Spetalen på eiersiden, har gjennomført oppkjøpet av Hamar-selskapet Innit AS, går det frem av en børsmelding.

Oppkjøpet ble meddelt markedet 3. november, og Arribatec betaler 52,3 millioner kroner pluss 5,6 millioner aksjer i Arribatec til snittkurs 1,50 kroner, eksklusive utbytte.

– Vi er i markedet for skybaserte ERP-løsninger. Vi ønsker å skalere gjennom innovativ bruk av teknologi, og for å skalere trenger vi Innit, sa Arribatec-sjef Per Ronny Stav til Finansavisen da.

ERP (Enterprise Resource Planning) er en fellesbetegnelse for programvare for å administrere forretningsprosesser.