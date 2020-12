– Dette er en mulighet du bare får én gang i livet

– Indiske entreprenører har en mulighet de bare får én gang i livet til å forme fremtiden i techsektoren, sier Vijay Shekhar Sharma. adm. direktør i det indiske fintech-selskapet Paytm, på FinTech Festivalen i Singapore.

Sharma er gründeren bak et av Indias mest suksessrike start-ups, og mener entreprenørene står ovenfor en stor mulighet, ikke bare i India, men verden over.

Under pandemien har internettbruken akselerert behovet for nye nettbaserte verktøy også i utviklingsland. I vestlig kultur merker vi også behovet for økt andel videokonferanser, å kunne jobbe hjemmefra og samarbeide om prosjekter uten å være fysisk sammen.

Paytm-gründeren mener teknologien i dag er designet for sofistikerte brukere i rike land, og ser et enormt behov i utviklingsland. Flere eksperter peker mot India og andre Emerging Markets som gode investerscase.

– Det passer kanskje én milliard mennesker, men resten av verdens 4,6 milliarder internettbrukere trenger nye skreddersydde løsninger, sier han.

– Som start-ups og entreprenører i India har vi muligheten til å innvirkning over hele verden.

India er verdens nest største internettmarked etter Kina. I juni hadde India 750 millioner nettbrukere, og det er ventet at tallet vil nå en milliard i 2025.