Apple straffer fabrikk etter ødeleggelser for 60 mill.

Apple har satt prøvetid på en fabrikk i India som tidligere denne uken ble totalsmadret av 5.000 illsinte ansatte.

De ansatte hadde ikke fått betalt for arbeidet de gjennomførte og det ble også meldt om lange arbeidsdager som brøt med indisk arbeidslov.

Apple vil nå stoppe nye ordre til Wistron-fabrikken til problemene er ordnet opp i.

Ifølge lokale medier skal Wistron ha ansatt nye og utvidet driften i et så høyt tempo at systemene for HR og ledelsen ikke klarte å følge med. Det sørget igjen for at arbeidstimene de ansatte jobbet ikke ble registrert, og dermed ble lønningene forsinket.

– Wistron restrukturer sine ansettelses- og lønningsprosedyrer i Narasapura. Vi har satt prøvetid på Wistron og de vil ikke få flere oppdrag fra Apple saken er ordnet, sier Apple i en uttalelse.

Over 150 av de ansatte ble arrestert av politiet for opptøyer og vandalisme. Biler ble veltet, glass ble knust, vegger ble rasert og Apple-produkter ble stjålet. Totalt er det estimert at skadeomfanget beløper seg på 60 millioner kroner.

Visepresidenten i Wistron som hadde ansvaret for driften i India har fått sparken.