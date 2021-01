Børsskall med flere kjendisinvestorer i spissen kansellerer oppkjøp og emisjon

3. desember i fjor meldte børsskallet Element med investorene Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist i spissen at det skulle kjøpe opp Harmonycain, som utvikler av mikrochiper for datamaskiner brukt til kryptomining. I tillegg vurderte det å gjøre en rettet emisjon på 60 millioner kroner gjennom utstedelse av 12,5 millioner aksjer til kurs fire kroner.

Mandag morgen kom kontrabeskjeden og selskapet kunngjør i en børsmelding at diskusjonene om anskaffelsen av minst 95 prosent av aksjene i Harmonychain for til sammen 51 millioner Element-aksjer er avsluttet. Den rettede private emisjonen på 60 millioner kroner er følgelig også kansellert.

Grunnen skal være at styret, gjennom due diligence-prosessen, har konkludert med at kommersialiseringsfasen for Scrypt-microchip vil gå saktere enn tidligere antatt. For å ta høyde for økt fremtidig risiko ble et revidert tilbud lagt frem til aksjonærene i Harmonychain, noe som ikke ble akseptert.

De endelige forhandlingene om en endelig avtale er derfor avsluttet, fremgår det av meldingen.

Den private rettede emisjonen blir også kansellert, ettersom den var betinget på en avtale med Harmonychain-aksjonærer. Den planlagte reparasjonsemisjonen er også kansellert som følge av dette.

Da nyheten ble sluppet etter børsens stengetid torsdag 3. desember stod kursen i rundt 4,65 kroner. I åpningshandelen fredag spratt den opp til 6,25 prosent og toppet seg mandag 7. desember til 8,54 kroner. Aksjen stengte på 7,1 kroner fredag.