– Elsker at Tesla alltid ligger et steg foran

Elon Musk ligger ikke på latsiden. Mandag utropte han seg selv til «Technoking of Tesla», mens finansdirektør Zach Kirkhorn fikk tittelen «Master of Coin».

Sistnevnte utnevnelse kan ses i sammenheng med at Tesla nylig investerte 1,5 milliarder dollar i bitcoin, og samtidig aksepterte kryptovalutaen som betalingsmiddel.

Bitcoin mot 100.000 dollar?

«Jeg vil ikke bli overrasket hvis Tesla aksepterer betalinger i Elon Musks andre kryptofavoritter, for eksempel dogecoin som han ofte trekker frem i sin Twitter-feed. Og jeg vil bli enda mindre overrasket hvis Tesla utsteder sin egen kryptovaluta», skriver Swissquotes senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i en oppdatering tirsdag.

«Dette vil være et mye mer revolusjonært trekk fra et selskap som Tesla og en «teknokonge» som Elon Musk. Mens Tesla er mer posisjonert som et teknologiselskap enn en bilprodusent, har Musk en mye bredere visjon enn bare å produsere elektriske biler. Og dette vil trolig gjøre kryptofansen helt vill og bane vei for bitcoin til 100.000 dollar? spør analytikeren videre.

– Alltid et steg foran

På samme dag som Volkswagen varslet elbil-investeringer på vanvittige 29 milliarder dollar, skrev amerikanske medier skrev i går at Jerome Guillen blir ny sjef Teslas lastebildivisjon, og viste til en SEC-melding 11. mars. Han har tidligere ledet selskapets Automotive-divisjon.

«Nå som Teslas konkurrenter trapper opp for å bli store aktører i elbil-industrien, er Tesla ett steg foran ved å gå inn i lastebilsegmentet. Dette er det jeg elsker med Tesla: de er alltid et steg foran konkurrentene», fortsetter Ozkardeskaya.

– Påvirker Tesla negativt

Etter å ha stupt 40 prosent i februar, viser Teslas aksjekurs nå tegn til å stabilisere seg rundt 700 dollar. I går steg aksjen to prosent på Nasdaq, til 707,94 dollar.

«Den såkalte «reflation trade», som oppmuntrer investorer til å gå fra vekst- til verdiaksjer, har åpenbart en negativ innvirkning på verdsettelsen av Tesla. Investorene som vil satse på elbiler, trekkes mot de tradisjonelt store produsentene som Volkswagen, Peugeot og Renault. Alle går elektrisk i disse dager, og å få annen eksponering mot elektrifisering enn Tesla er ganske lett», skriver Swissquote-analytikeren.

Volkswagen stiger over 4 prosent på Frankfurt-børsen i tidlig handel tirsdag, hjulpet av dagens positive resultatvarsel der verdens nest største bilprodusent signaliserer tro på at kostnadskutt vil løfte marginene de neste årene.